СБУ розслідує схеми на 9 мільярдів у банку “Аркада”

Прокуратура розслідує провадження щодо фактів зловживань у банку “Аркада” за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це на пресбрифінгу заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, Нацбанк у грудні 2019 року звернувся до СБУ з фактами зловживань у банку «Аркада». СБУ ретельно вивчила ці всі матеріали, направила їх до ГПУ, яка, в свою чергу, порушила кримінальну справу і на сьогодні здійснює досудове розслідування, а СБУ там надає оперативний супровід. Справа ведеться за статтями 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ред.) і 364 ККУ (Зловживання владою або службовим становищем - ред.)», - сказав Баканов.

Він уточнив, що розслідуються, серед іншого, факти можливого незаконного привласнення коштів посадовцями банку «Аркада» і забудовниками.

За словами Баканова, якщо у процесі слідства будуть встановлені зловживання, виявлена схема розкрадання коштів, винні особи у мають бути притягнені до відповідальності.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив: «Є кримінальне провадження щодо 9 мільярдів коштів, зібраних у банку "Аркада", які ми зараз перевіряємо, які там були порушення».

Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку 25 серпня 2020 року прийняло рішення про віднесення АТ АКБ "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

ЗМІ повідомляли, що правоохоронці розслідують два кримінальні провадження щодо можливих зловживань при реалізації будівельних проєктів банку “Аркада”.

Наприкінці травня інвестори банку "Аркада" розбили наметове містечко під будівлею банку. Протести викликані тим, що не добудовані 40 будинків, і 12,5 тис. інвесторів не можуть отримати свої квартири.

У банку "Аркада" заявляли, що найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку як управителя фондів фінансування будівництва. Нацбанк за власним рішенням призначив банку "Аркада" статус спеціалізованого і на початку 2019 року ввів заборону на залучення нових депозитів та зобов’язав у короткі терміни повернути вкладникам залучені банком депозити.

Іншим рішенням НБУ заборонив банку здійснювати продаж інвесторам нерухомості у нових будинках.

В "Аркаді" заявили, що заборона НБУ щодо продажів нових будинків в житловому масиві "Патріотика на озерах", який має з ЖМ "Патріотика" спільні мережі електро- і теплопостачання і, відповідно, спільний фонд фінансування будівництва, припинила можливості банку надалі здійснювати фінансування будівництва вказаних житлових масивів. Аналогічна ситуація і з ЖК "Еврика".