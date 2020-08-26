Українські дипломати допомогли повернутися з Анголи п’ятьом заробітчанам

Посольство України в Анголі допомогло повернутися на Батьківщину п’ятьом співвітчизникам, які у січні приїхали в цю країну на запрошення ангольського роботодавця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

У посольстві поінформували, що українці опинились у скрутній ситуації - без укладених робочих контрактів, без дійсних віз і не отримували зарплату.

“У відповідь на звернення громадян до посольства України українським дипломатам у контакті з МЗС Анголи і місцевими правоохоронними органами вдалось забезпечити повернення наших співвітчизників в Україну, а також досягти домовленості із ангольським роботодавцем щодо виплати їм зарплати за відповідний період роботи”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 травня білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" вивезла з Судану і Анголи 60 осіб, у тому числі шістьох українців.