Адвокат політв'язня Марченка заразився CОVID-19 - суд у РФ можуть перенести

Засідання суду в російському Краснодарі у справі українського політв'язня Олександра Марченка, призначене на 27 серпня, найімовірніше, перенесуть через те, що його адвокат заразився коронавірусом.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила дружина політв'язня Катерина Марченко.

«Минулого тижня з'ясувалося, що у нашого адвоката виявили CОVID -19, і тепер засідання суду, яке було призначено на 27 серпня, мабуть, перенесуть. Тобто, процес знову затягується», - сказала Марченко.

Вона також повідомила, що наприкінці минулого тижня її чоловіка в СІЗО зміг відвідати український консул Тарас Малишевський. «Тарас Михайлович хотів, щоб Олександр підписав заяву на виділення матеріальної допомоги від консульства, але начальник СІЗО відмовив у підписанні документа на місці, сказавши, що Олександр направить заяву поштою», - пояснює дружина політв'язня. При цьому, за її словами, гарантії, що заява дійде поштою, немає. Раніше документи для ЄСПЛ, підписані Марченком, «після чотирьох місяців очікування так і не дійшли».

На зустрічі порушувалося питання про здоров'я політв'язня: він говорить, що його досі турбують наслідки катувань у «ДНР» - зокрема, німіє ліва частина тіла, є хронічне порушення сну, тиск і панічні атаки. Але є й позитивні моменти - нарешті Марченкові проведено часткове медобстеження, за що дружина політв'язня дякує українському омбудсмену Людмилі Денісовій. Результати обстеження прийдуть пізніше.

Читайте також: Свідок у справі Марченка заявив про катування у ФСБ

Напередодні візиту консула отримано відмову на клопотання Марченка про надання дзвінка, він обгрунтовується відсутністю в СІЗО технічної можливості. «Тарас Михайлович порушив це питання перед начальником ізолятора. У відповідь було сказано, що такої можливості дійсно немає, але керівництво СІЗО готове надати побачення матері або мені, в чому раніше відмовляли», - повідомила Катерина Марченко.

Вона висловила велику подяку консулові Тарасу Малишевському - «за відвідування, чуйність і участь в долі нашої сім'ї».

Як повідомлялося, 17 грудня 2018 року Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після двох місяців утримання в ізоляторі його доставили на кордон України і РФ та передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено тільки 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили у слідчий ізолятор, звинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення та шпигунстві.

Як пояснюють близькі Марченко, у 2014 році він відвіз свою машину на СТО в Донецьку. Через початок російської агресії та війни не зміг забрати транспорт з ремонту. У грудні 2018 роки йому подзвонив знайомий і сказав, що начебто особа, яка незаконно їздила на його машині, втекла з Донецька, тому є можливість приїхати в місто і повернути автівку.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олександра Марченка політв'язнем.

Зараз він перебуває у СІЗО-5 Краснодара. Суд проходить у закритому режимі.