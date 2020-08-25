Суд почне розглядати справу Стерненка 31 серпня

Активіст Сергій Стерненко повідомив, що підготовче засідання в його справі призначили на 31 серпня у Приморському райсуді Одеси.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Телеграм.

«Підготовче засідання у замовній справі проти мене вже призначили на 31 серпня о 13:00 в Приморському районному суді м. Одеси», - зазначив Стерненко.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що за фактом сутичок під судом п'ятьох осіб доправили до райуправління поліції: одного – після конфлікту з журналісткою одного з телеканалів, інші четверо заважали поліцейським, коли вони намагалися припинити цей конфлікт. Також після цих подій двох поліцейських було відсторонено від посад.

За даними ЗМІ, тоді під судом серед затриманих були активісти Микола Виговський і Олександр Кір’яков, а також ветеран АТО Віталій Овчаренко.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників напали на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й в самого Стерненка та у другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

30 липня Стерненко поінформував, що суд обмежив йому строки для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо нього до 11 серпня.

6 червня Стерненку змінили запобіжний захід – до 21 вересня він перебуватиме під нічним домашнім арештом.

13 серпня активіст Сергій Стерненко отримав у СБУ обвинувальний акт у його справі.