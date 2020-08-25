СБУ спростувала демонтаж її плити з іменами загиблих на Донбасі

У СБУ спростували інформацію політтехнолога Тараса Березовця стосовно демонтованої плити з іменами загиблих на Донбасі співробітників СБУ.

Про це йдеться у дописі СБУ у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні окремі «експерти» поширили інформацію, що в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ, нібито, демонтували та розбили плиту з іменами загиблих співробітників Служби. Однак ця «сенсація» не відповідає дійсності», - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ У відомстві заявляють, що насправді плита ціла і неушкоджена перебуває в музеї ЦСО «А», як і емблема підрозділу. А образ Богородиці на території Центру спеціальних операцій було встановлено на прохання матерів і дружин загиблих Героїв. Адже саме Оранта є символом мудрості, єдності і материнського захисту воїнів від негараздів.

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«Ми пам’ятаємо кожного співробітника СБУ, який загинув, захищаючи цілісність і недоторканність України. І просимо окремих «експертів» не спекулювати на пам’яті загиблих Героїв», йдеться у повідомленні.

Раніше політтехнолог Тарас Березовець написав у Телеграмі, що у центрі спеціальних операцій СБУ «Альфа» на вимогу нового керівництва, нібито, була демонтована плита з прізвищами загиблих співробітників. А герб Альфи замінили на Оранту.

ЦСО «А» – окремий підрозділ Служби безпеки України. Її співробітники виконують завдання з припинення терористичних актів і дій, які загрожують безпеці держави, звільнення заручників, захоплення небезпечних злочинців, захисту учасників кримінального судочинства, працівників судів та правоохоронних органів, членів їхніх сімей.