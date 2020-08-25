Інженерка і соціологиня: в Україні дозволили фемінітиви в назвах професій

Міністр економіки Ігор Петрашко підписав наказ «Про затвердження зміни №9 до національного класифікатора», яким дозволив за бажанням використовувати фемінітиви.

Документ оприлюднений на сайті Мінекономіки, повідомляє Укрінформ.

В основних положеннях класифікатора зазначено, що професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка), але відтепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви. «За потребою користувача при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Наприклад, інженер — інженерка, верстатник широкого профілю — верстатниця широкого профілю, соціолог — соціологиня», — зазначено у наказі.

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Як повідомлялося, уряд 22 травня 2019 року схвалив зміни до українського правопису. Відповідно до цих змін, закріплюється вживання фемінітивів.

Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.