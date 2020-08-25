“Відкати” на масках: трьох чиновників ЗСУ посадили під арешт, найбільша застава - 13 мільйонів

Печерський райсуд обрав підозрюваним у вимаганні та одержанні майже 1 млн грн хабара за сприяння в постачанні медичних масок для потреб ЗСУ запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

Печерський районний суд розглянув та задовольнив у повному обсязі клопотання слідчого ДБР, погоджене прокурором Офісу генерального прокурора та обрав підозрюваним у вимаганні та одержанні майже 1 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в постачанні медичних масок для потреб Збройних Сил України (ч. 4 ст. 368 КК України) запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Зокрема, для начальника управління командування Медичних Сил ЗСУ, як імовірного організатора та співвиконавця цього злочину, суд визначив заставу розміром майже 13 млн грн, для командира роти медслужби однієї з бригад ЗСУ – більше 3 млн грн, представника Державної інспекції енергетичного нагляду – 230 тис. грн.

За даними слідства, ці особи одержали від підприємця «відкат» за забезпечення перемоги у закупівлі ЗСУ медичних масок для потреб військовослужбовців. Уточнюється, що розмір «винагороди» за сприяння визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски.

У Офісі генпрокурора нагадали, що 19 серпня 2020 року після передачі останньої частини хабара із загального розміру 998 тис. грн посадовця командування Медсил ЗСУ разом із спільниками затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вживаються заходи для встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб.

У разі доведення вини військовослужбовців та цивільних осіб, їм загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили факт вимагання хабаря посадовцями Медичних сил у розмірі 1 мільйона гривень під час закупівлі засобів індивідуального захисту для української армії.