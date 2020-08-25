Вибух у Десні: поліція відкрила справу за статтею "вбивство"

Поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство».

Про це інформує пресслужба МВС, передає Укрінформ.

«Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство)», - йдеться у повідомленні.

У неділю близько 17:42 до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району Чернігівщини в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби пролунав вибух.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Козелецького району, Головного управління Нацполіції в Чернігівській області та вибухотехніки, керівництво поліції Чернігівщини. Роботу підлеглих на місці події особисто координував начальник ГУНП в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Поліцейські встановили, що через вибух невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець, ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка — доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями.

Поліція наразі встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Зокрема, криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у неділю на території 169-го Навчального центру "Десна" в одному з гуртожитків стався вибух, унаслідок якого один військовослужбовець загинув і три людини поранені.

Фото: пресслужба МВС