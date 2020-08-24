Посол України в Нідерландах привітав українців з Днем Незалежності

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов у відеозверненні привітав з Днем Незалежності України.

Відеопривітання було записано біля Палацу миру, в якому засідає Міжнародний суд ООН і і Постійна палата третейського суду (ППТС), повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Україна пережила всі виклики і рухається вперед. Посольство України в Нідерландах робить свій внесок у дружні стосунки та торгівельно-економічне співробітництво між Україною та Нідерландами та захищає інтереси України в міжнародних судах, розташованих у Гаазі”, - зазначив Ченцов.

А ще він наголосив, що “наша сила в нашій єдності”.

Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.

фото: Ірина Драбок