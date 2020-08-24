Українці за час незалежності обрали шістьох президентів і вісім парламентів — ЦВК

Упродовж 29 років незалежності українці обрали шістьох президентів і вісім скликань Верховної Ради.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у дописі на сторінці Центральної виборчої комісії у Фейсбуці.

“За 29 років ми обрали шістьох Президентів України, вісім скликань Верховної Ради, шість разів було проведено місцеві вибори. Тільки ми, українці, знаємо, як важко було обирати, коли, здавалось, легше відмовитись від усього. Та вибір – це не про політику. Вибір – це про незалежність”, - зауважили в ЦВК.

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У комісії оприлюднили фото різних років, які зафіксували історичні моменти з виборчих дільниць та участі в національних акціях.

“Ми не знаємо, хто ці люди на фото. Єдине, що всіх їх об’єднує, – національність і повага до свого вибору. Ми не знаємо, чи жалкували вони коли-небудь про позначку в бюлетені, але переконані, що їм не соромно за себе перед самими собою”, - зазначили в ЦВК.

Центрвиборчком привітав Україну зі святом.

Як повідомлялося, 24 серпня відзначається День Незалежності України.