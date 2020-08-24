Кулеба і Маас поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну

Міністри закордонних справ України і Німеччини Дмитро Кулеба та Гайко Маас поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

Очільник німецького МЗС перебуває в Україні з робочим візитом, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Розпочався візит федерального міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса до Києва. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з німецьким колегою поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз тривають переговори глав зовнішньополітичних відомств.

За результатами зустрічі міністри проведуть спільну пресконференцію.

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Стіна пам'яті полеглих за Україну – стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської неподалік Михайлівської площі. На 11 частинах Стіни пам’яті розміщено фотографії та інформацію про понад 4 тисячі загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців.

24 серпня відзначається День Незалежності України.