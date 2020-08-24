Світ вітає Україну з 29-ю річницею Незалежності
Посольство Азербайджану в Україні підготувало відеоролик до свята.
Грузинські знаменитості привітали українців з Днем Незалежності.
Посольство Великої Британії вітає українців з 29-ю річницею незалежності!
Посольство Великої Британії вітає українців з 29-ю річницею незалежності!— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 21, 2020
🇬🇧🇺🇦#ДеньНезалежності #IndependenceDay #UKinUkraine pic.twitter.com/idsVR8ueG0
Представництво НАТО в Україні та Центр інформації НАТО вітають з Днем Незалежності України!
У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.