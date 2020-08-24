Світ вітає Україну з 29-ю річницею Незалежності

Дипломатичні установи різних країн та знаменитості вітають Україну з 29-ю річницею Незалежності.

Посольство Азербайджану в Україні підготувало відеоролик до свята.

Грузинські знаменитості привітали українців з Днем Незалежності.

Посольство Великої Британії вітає українців з 29-ю річницею незалежності!

Представництво НАТО в Україні та Центр інформації НАТО вітають з Днем Незалежності України!

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.