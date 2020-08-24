Зеленський з дружиною зранку помолилися за мир в Україні

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зранку взяли участь у святковому молебні «Молитва про мир та благословення України» у Софії Київській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“У день 29-ї річниці незалежності України Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у святковому молебні «Молитва про мир та благословення України», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, на подвір'ї Національного заповідника «Софія Київська» молитви за Україну проголосили предстоятелі церков і керівники релігійних організацій.

Духовні лідери дякували Господу за незалежну Україну та просили покровительства й захисту для її захисників та всіх, хто їх підтримує, мудрості українському народові й сили – очільникам держави.

Молилися за встановлення миру на українській землі.

Камерний хор виконав «Отче наш» та «Молитву за Україну».

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.

Фото: ОП