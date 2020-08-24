Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу - Зеленський

Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, а влада робить усе можливе для досягнення цього.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Софійській площі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це день, коли у 65 млн українців на планеті велике свято - день народження нашої мами, незалежної України. Який подарунок від нас хотіла б отримати ненька-Україна? Думаю, для кожної матері головним є щастя дітей. Найперше, щоб її діти-українці були здоровими. Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії, та найголовніше, що у нас є, - це українські медики”, - підкреслив Зеленський.

За його словами, медики мужньо протидіють хворобі, вони є “нашими чарівниками та супергероями”.

Водночас глава держави наголосив, що громадяни мають бути відповідальними, дотримуватись правил безпеки.

“І тоді обов’язково настане день, коли за радісним СМС від Генерального штабу буде не менш радісне - від міністра охорони здоров’я: “За минулу добу в Україні захворілих – нуль, померлих – нуль”, - наголосив Зеленський.

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Президент переконаний, що коронавірус ми здолаємо і будемо «хворіти» лише футболом на трибунах, музикою на концертах та мандрівками Україною.

Як повідомлялося, в Україні станом на 24 серпня лабораторно підтверджено 106 757 випадків COVID-19, з них за добу 1 799.