Голова ВР і Прем'єр закликали українців пам’ятати про єдність

Українці мають бути єдиними, а мета влади — створити сильну, ефективну державу.

Як повідомляє Укрінформ, на цьому наголосили у привітаннях з Днем Незалежності Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

“Нас об’єднує безліч речей, ми наче частинки великого пазлу, які разом створюють велику незалежну європейську державу. Без будь-якого з циє елементів картина буде неповною, незавершеною, неідеальною. А тому маємо пам’ятати — треба бути єдиними. Пам’ятати про силу нашої країни. І пам’ятати, що вона у нас одна”, - наголосив спікер.

Водночас глава уряду зазначив: російська агресія в Криму та на Донбасі нагадала нам, що незалежність — це не даність.

“Тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність та суверенітет України. І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну”, - сказав Прем’єр-міністр.

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За його словами, маємо пам’ятати, що перш за все ми будуємо державу для наших дітей. Їхнє щасливе життя в Україні завтра - це наші дії сьогодні, підкреслив Шмигаль.

“Наша мета — створити сильну, ефективну державу, турботу якої відчуватимуть всі громадяни. Я вірю, що незалежна Україна буде саме такою”, - наголосив Шмигаль.

У понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчував новий статус Української держави.