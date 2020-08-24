День Незалежності відзначають на Софійській площі за традиціями предків — Зеленський

Україна офіційно святкує 29-ий День Незалежності на столичній Софійській площі, бо вона - знакове місце, де ухвалювали важливі історичні рішення.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час виступу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Миру, злагоди і процвітання української землі! І ми віримо, що це точно настане, бо надсилаємо прохання до неба саме з цього, знакового місця - Софійської площі”, - підкреслив Зеленський.

Урочистості з нагоди Дня Незалежності на Софійській площі / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Президент нагадав, що саме на Софійській площі проходили збори громади та ухвалювалися всі важливі рішення. Зокрема, глава держави зауважив, що на площі Ярослав Мудрий розбив печенігів, тут вітали гетьмана Хмельницького з перемогою, тут проголошували Акт злуки та соборність України.

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“Тут у 43-му році відзначали вигнання нацистів з Києва. А у серпні 91-го тут відбулось народне віче на підтримку Незалежності. І сьогодні, повертаючись до традицій наших предків, саме тут ми відзначаємо 29-ту річницю Незалежності України”, - наголосив Зеленський.

24 серпня Україна святкує День Незалежності, проголошену 1991 року.