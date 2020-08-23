Державний прапор є свідком наших перемог і втрат, його цінність не тьмяніє ні від часу, ні від відстані. Він об’єднує наш народ та допомагає вирізняти супротивників – тих, кому не болить його псувати, нищити, топтати. По суті, наш державний прапор став лакмусовим папірцем на українськість, патріотизм, відданість Батьківщині. Саме його міцно тримали і досі тримають в руках ті, хто захищає нашу з вами свободу й незалежність. Багато з цих Героїв пожертвували власним життям, і ми вдячні їм за це.