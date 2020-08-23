Разумков відвідав музей “Становлення української нації”

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков з нагоди Дня Державного Прапора України відвідав музей «Становлення української нації» та ознайомився з його експозиціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради.

«Це дійсно унікальне місце з вражаючими експонатами. Але особливо цікавою є остання дзеркальна зала. Потрапляючи до неї, людина мовби вписує себе в історію, в її розвиток. Всі ми є частиною історії, і незалежно від того, подобається вона нам чи ні, ми повинні її знати. Саме історія допомагає нам виправляти помилки та уникати їх повторення в майбутньому», - зазначив Разумков.

Фото: Павло Багмут, Укрінформ Він також розповів, що намагається часто відвідувати музеї з родиною. «Саме під час таких родинних візитів з наших дітей формується громадянин. Наші діти змалечку мають вивчати історію своєї країни, щоб побудувати сильну державу», - наголосив він.

Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Читайте також: Перед Верховною Радою урочисто підняли Державний Прапор

Як повідомлялося, у серпні 2019 року в Києві на вулиці вул. Лаврській, 27 відкрився унікальний музей з реалістичними фігурами історичних діячів України різних епох та сфер життя, які так чи інакше сприяли становленню української нації та державності.

Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ Надсучасний музей «Становлення української нації» представляє історію українського народу у 110-ти 3D фігурах видатних українців, діорамах, мапах, картинах, починаючи від розбудови Київської Русі та до сьогодення.

Головне фото: Павло Багмут, Укрінформ