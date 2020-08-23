Разумков відвідав музей “Становлення української нації”
Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради.
«Це дійсно унікальне місце з вражаючими експонатами. Але особливо цікавою є остання дзеркальна зала. Потрапляючи до неї, людина мовби вписує себе в історію, в її розвиток. Всі ми є частиною історії, і незалежно від того, подобається вона нам чи ні, ми повинні її знати. Саме історія допомагає нам виправляти помилки та уникати їх повторення в майбутньому», - зазначив Разумков.
Як повідомлялося, у серпні 2019 року в Києві на вулиці вул. Лаврській, 27 відкрився унікальний музей з реалістичними фігурами історичних діячів України різних епох та сфер життя, які так чи інакше сприяли становленню української нації та державності.
Головне фото: Павло Багмут, Укрінформ