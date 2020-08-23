Підтримка ветеранів-підприємців не може зводитись до роздачі грошей – Безкоровайний

Як передає Укрінформ, про це під час III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму “Там, де ми – там Україна”, заявив заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкоровайний.

«Те, що стосується бізнесу, ми можемо надати інструмент, як стати бізнесменом – навчити і потім підтримати після того, як ми будемо розуміти, що ця людина, дійсно, зможе сама реалізуватись в цьому напрямку. Наразі інструментів таких немає. Наразі ми тільки думаємо, як це зробити, щоб не наробити помилок… Підтримка ветеранів-підприємців та загалом усіх ветеранів має бути зі сторони держави, але вона «не може зводитись до роздачі грошей, тому що ці гроші, якщо не знати що з ними робити - вони можуть нашкодити», - сказав Безкоровайний.

Він зазначив, що існує проблема із визначенням, що таке ветеранський бізнес.

«Ми не можемо визначити що таке малий бізнес, а тепер, що таке ветеранський бізнес. Це бізнес оформлений ветеранами? Тоді в нас з’являться купа жуліків і будуть користуватися їх пільгами. Тобто, тут треба передбачати якісь запобіжники», - наголосив заступник міністра.

Також він акцентував, що треба вчити ветеранів бути успішними і хотіти бути успішними, а бізнес - це один із інструментів, як цього можна досягти.

«Міністерство ветеранів може допомогти ветерану знайти себе у мирному житті, витягнути ветерана з умовної ями, в якій він знаходиться. Ми не можемо зробити ветерана щасливим, ми можемо йому допомогти, сказати: друже, дивись, в тебе є ось такий шлях, ось такий шлях, ось такий шлях і в тому числі бізнес. Хтось хоче бути бізнесменом, а хтось хоче бути спортсменом, а хтось хоче бути художником... Зміна професії, або зміна стилю життя або повернення в соціум може настати після того, як людина фізично одужала, ментально одужала і хоче повернутись. Ось тоді ми можемо надати йому цей інструмент. Наразі, програми за якою ми можемо сказати ветерану: ми зробим тебе щасливим - немає. Зараз є інструмент фінансової підтримки навчання. Тобто якщо ветеран хоче навчатись міністерство у справах ветеранів може йому в цьому допомогти, але він має захотіти», - підкреслив посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”, в якому беруть участь представники громадських ветеранських організацій, представники Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також на форум запрошені представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани.

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу.