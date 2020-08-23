Підтримка ветеранів-підприємців не може зводитись до роздачі грошей – Безкоровайний

Підтримка ветеранів-підприємців не може зводитись до роздачі грошей – Безкоровайний

Укрінформ
В Україні поки що лише розробляються інструменти підтримки ветеранського бізнесу, але ця підтримка не має зводитись до роздачі коштів.

Як передає Укрінформ, про це під час III Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму “Там, де ми – там Україна”, заявив заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкоровайний.

«Те, що стосується бізнесу, ми можемо надати інструмент, як стати бізнесменом – навчити і потім підтримати після того, як ми будемо розуміти, що ця людина, дійсно, зможе сама реалізуватись в цьому напрямку. Наразі інструментів таких немає. Наразі ми тільки думаємо, як це зробити, щоб не наробити помилок… Підтримка ветеранів-підприємців та загалом усіх ветеранів має бути зі сторони держави, але вона «не може зводитись до роздачі грошей, тому що ці гроші, якщо не знати що з ними робити - вони можуть нашкодити», - сказав Безкоровайний.

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Він зазначив, що існує проблема із визначенням, що таке ветеранський бізнес.

«Ми не можемо визначити що таке малий бізнес, а тепер, що таке ветеранський бізнес. Це бізнес оформлений ветеранами? Тоді в нас з’являться купа жуліків і будуть користуватися їх пільгами. Тобто, тут треба передбачати якісь запобіжники», - наголосив заступник міністра.

Також він акцентував, що треба вчити ветеранів бути успішними і хотіти бути успішними, а бізнес - це один із інструментів, як цього можна досягти.

«Міністерство ветеранів може допомогти ветерану знайти себе у мирному житті, витягнути ветерана з умовної ями, в якій він знаходиться. Ми не можемо зробити ветерана щасливим, ми можемо йому допомогти, сказати: друже, дивись, в тебе є ось такий шлях, ось такий шлях, ось такий шлях і в тому числі бізнес. Хтось хоче бути бізнесменом, а хтось хоче бути спортсменом, а хтось хоче бути художником... Зміна професії, або зміна стилю життя або повернення в соціум може настати після того, як людина фізично одужала, ментально одужала і хоче повернутись. Ось тоді ми можемо надати йому цей інструмент. Наразі, програми за якою ми можемо сказати ветерану: ми зробим тебе щасливим - немає. Зараз є інструмент фінансової підтримки навчання. Тобто якщо ветеран хоче навчатись міністерство у справах ветеранів може йому в цьому допомогти, але він має захотіти», - підкреслив посадовець.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”, в якому беруть участь представники громадських ветеранських організацій, представники Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також на форум запрошені представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани.

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу.

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