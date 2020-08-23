Президент вручив “Золоту Зірку” сестрі загиблого на Донбасі сержанта

Президент Володимир Зеленський у День Державного прапора України вручив орден «Золота Зірка» сестрі сержанта Сергія Михальчука, який був удостоєний звання Героя України посмертно.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, Президент також вручив бойові прапори та стрічки до них командирам частин, які отримали почесні найменування за бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та з огляду на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом.

«Символічно, що саме в цей день будуть вручені бойові прапори та присвоєні почесні найменування військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. На них замайорять стрічки з іменами видатних особистостей. Як минулого, так і нашого сьогодення. Одним із них є сержант Сергій Михальчук, Герой України. На превеликий жаль – посмертно», – сказав Зеленський під час церемонії підняття Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області.

Глава держави також повідомив, що Четверта бригада оперативного призначення Національної гвардії отримує почесне найменування «імені Героя України сержанта Сергія Михальчука».

Бойові прапори та стрічки до них Президент також вручив командирам 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ Збройних сил України, що отримав почесне найменування «Айдар»; 40-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ Збройних сил України, яка віднині матиме почесне найменування «імені Великого князя Вітовта»; 35-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України, яка носитиме почесне найменування «імені контрадмірала Михайла Остроградського»; військової частини А1788 Сил спеціальних операцій Збройних сил України (почесне найменування «імені князя Ізяслава Мстиславича»); 27-ї бригади Національної гвардії України, що отримала почесне найменування «Печерська»; 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України, який отримав почесне найменування «імені Героя України лейтенанта Богдана Завади»; 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України, яка отримала почесне найменування «Хортиця».

Читайте також: Українським військовим вручили нагороди до Дня Незалежності

Бойові прапори також одержали Регіональне управління Морської охорони Державної прикордонної служби України та Навчальний центр морської охорони Регіонального управління Морської охорони ДПСУ.

В урочистостях взяли участь представники уряду, депутати, президенти України минулих років.

Читайте також: Зеленський надав звання Героя України загиблому нацгвардійцю

Як повідомлялося, Президент надав звання Героя України Сергію Михальчуку 25 березня 2020 року за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. 21-річний нацгвардієць загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу. Під час вибуху сержант прикрив собою бойового побратима.

Фото: Офіс Президента