В Україні вшановують пам'ять загиблих правоохоронців

22 серпня – Всеукраїнський День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляє Укрінформ.

За традицією цього дня церемонії вшанування проходять у Меморіальному комплексі, розташованому на території Міністерства оборони України.

Також урочистості відбудуться біля Меморіалу працівникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні службових обов'язків у Києві на Солом'янській площі.

По всій Україні покладаються квіти та вінки до пам’ятників загиблих правоохоронців; у церквах правляться поминальні служби, відбуваються інші меморіальні заходи.