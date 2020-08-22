В Україні вшановують пам'ять загиблих правоохоронців
Укрінформ
22 серпня – Всеукраїнський День пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.
Про це повідомляє Укрінформ.
За традицією цього дня церемонії вшанування проходять у Меморіальному комплексі, розташованому на території Міністерства оборони України.
Також урочистості відбудуться біля Меморіалу працівникам органів внутрішніх справ, загиблим при виконанні службових обов'язків у Києві на Солом'янській площі.
По всій Україні покладаються квіти та вінки до пам’ятників загиблих правоохоронців; у церквах правляться поминальні служби, відбуваються інші меморіальні заходи.