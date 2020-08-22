Штати надали Україні понад $18 мільйонів з початку пандемії COVID-19

З початку пандемії коронавірусу США виділили Україні $18,3 мільйона у вигляді медичної та гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

"США надають допомогу по лінії Держдепартаменту і через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Україні на суму приблизно 18,3 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кошти покликані поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і в боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу, а також пом'якшити соціально-економічні наслідки "в тому числі для мешканців на сході України, яких зачепив конфлікт".

Загалом з початку спалаху коронавірусу Штати виділили понад $1,6 мільярда на "надзвичайну медичну, гуманітарну, економічну" допомогу різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу.

Нагадаємо: за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.