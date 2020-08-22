Суд взяв під варту колишнього радника голови "Київзеленбуду"

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заарештував на 60 днів колишнього позаштатного радника генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

"21 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому позаштатному раднику генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд" у вигляді триманні під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21,02 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також не відлучатися за межі Харкова.

Нагадаємо: 21 серпня правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких колишній гендиректор комунального об’єднання "Київзеленбуд" і його ексзаступник. Їх підозрюють у розкраданні майже 78 мільйонів гривень місцевого бюджету Києва під час закупівлі спеціальної техніки.