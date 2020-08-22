Суд взяв під варту колишнього радника голови

Суд взяв під варту колишнього радника голови "Київзеленбуду"

Укрінформ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду заарештував на 60 днів колишнього позаштатного радника генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це у Facebook повідомляє пресслужба суду, передає Укрінформ.

"21 серпня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід колишньому позаштатному раднику генерального директора комунального об’єднання "Київзеленбуд" у вигляді триманні під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 21,02 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

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У разі внесення застави підозрюваний зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду, а також не відлучатися за межі Харкова.

Нагадаємо: 21 серпня правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких колишній гендиректор комунального об’єднання "Київзеленбуд" і його ексзаступник. Їх підозрюють у розкраданні майже 78 мільйонів гривень місцевого бюджету Києва під час закупівлі спеціальної техніки.

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