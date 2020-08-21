Викритого на перевезенні боєприпасів полковника звільнили ще торік - СЗР

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки у Фейсбук.

“Служба зовнішньої розвідки інформує, що посадовець СЗРУ, якого Державне бюро розслідувань підозрює у вивезенні боєприпасів із району проведення ООС, звільнений зі Служби минулого року”, - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до документування його діяльності, окрім інших правоохоронних структур, були задіяні слідчі Нацполіції за участі представників внутрішньої безпеки СЗРУ.

“У зв’язку із цим вважаємо інформацію, оприлюднену пресслужбою Державного бюро розслідувань, некоректною”, - заявили в СЗРУ.

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Як повідомлялося, ДБР 21 серпня заявило, що викрило посадовця Служби зовнішньої розвідки та колишнього прикордонника на вивезенні боєприпасів із району проведення ООС.

За даними Бюро, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС.

Як заявили в ДБР, боєприпаси колишній прикордонник вкрав під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, і вони зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєвєродонецьку, і на спробі вивезення цих боєприпасів і викрили «перевізники» зброї.