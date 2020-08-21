НАБУ прокоментувало відставку Холодницького

У НАБУ заявляють, що звільнення з посади керівника САП Назара Холодницького не має стати на заваді розслідуванням Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться у заяві, розміщеній у Фейсбуці на сторінці НАБУ, передає Укрінформ.

“Звільнення з посади керівника САП Назара Холодницького не має стати на заваді розслідуванням Національного бюро” - йдеться у повідомленні.

У антикорупційному бюро уточнили, що період п’ятирічної співпраці НАБУ та САП запам’ятався стрімким стартом протидії топкорупції в Україні, резонансними розслідуваннями і першими судовими вироками з реальною мірою покарання винних.

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“Як у будь-якому робочому процесі було різне: конфлікти, дискусії, компроміси і досягнення повної згоди. Зазначимо, що минулі пів року стали чи не найбільш конструктивними з точки зору взаємодії й ефективності роботи НАБУ і САП”, - наголошується у повідомленні.

У НАБУ також висловили сподівання, що зі звільненням керівника САП і подальшою необхідністю вирішення окремих робочих питань з Офісом генпрокурора не стане ризиком для функціонування налагодженого антикорупційного механізму.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади керівника САП та органів прокуратури на підставі його заяви.