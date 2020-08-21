Аваков хоче майже втричі скоротити терміни охорони виборчих дільниць

Міністерство внутрішніх справ ініціювало зміни до Виборчого кодексу, серед яких - скорочення терміну охорони виборчих дільниць.

Про це 21 серпня заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

"На сьогоднішній день термін охорони виборчих дільниць – 8 днів до виборів. Це дуже велике навантаження на весь особовий склад. Тому ми будемо виходити з ініціативи – охорона дільниць три дні. Цю ініціативу вже розглядає відповідний комітет Верховної Ради", - зазначив він.

Також Аваков наголосив на необхідності скоригувати деякі положення законодавства, коли йдеться про перереєстрацію людей напередодні виборів, "тобто те, що прийшло на зміну відкріпним талонам".

"Якщо хтось живе у Василькові, а на момент виборів пішов і перереєструвався де-небудь у Броварах, тому що там подруга балотується в мери, наприклад. Щоб припинити таке ми даємо одну маленьку поправку", - пояснив міністр.

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Аваков також закликав усіх учасників виборчого процесу діяти в рамках закону.

За його словами, правоохоронці вже бачать у деяких регіонах активність, неадекватну виборчому законодавству: побудова сіток, використання підкупу виборців і так далі.

"Ми дуже розраховуємо, що пара-трійка публічних покарань таких діячів приведе до того, що баланс у системі буде збережено, й використання сіток не буде реалізовано. У всіх інших випадках, після консультацій із ЦВК і з громадянською мережею ОПОРА, ми бачимо, що ми можемо забезпечити чесні, прозорі, адекватні вибори", - підкреслив міністр.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори.

Фото: МВС