Як ставляться українці до "особливого статусу" ОРДЛО

Понад 59% виборців політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" беззастережно підтримують ухвалення закону про "особливий статус" окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, які були оприлюднені під час пресконференції 21 серпня у Києві.

"Лише виборці "ОПЗЖ" підтримують ухвалення закону про "особливий статус" ОРДЛО беззастережно (59,2%). Виборці інших великих політичних партій, зокрема правлячої "Слуги народу" мають суттєві застереження проти прийняття такого закону. Сумарно варіанти із запровадженням миротворчої місії в ОРДЛО, відновлення дії Конституції і законів України на цих територіях, а також позицію, що ця територія не може мати жодного особливого статусу за жодних умов, обрали понад половина респондентів (серед виборців СН - 56%)", - йдеться в результатах дослідження.

Водночас "особливий статус" та вибори в ОРДЛО задля повернення Донбасу готові підтримати лише 34% респондентів і 29% серед виборців "Слуги народу".

Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Експерти опитали 2022 респондентів віком від 18 років методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня, у день переговорів у Берліні у нормандському форматі на рівні політичних радників німецький журнал Der Spiegel повідомив з посиланням на документ, отриманий центром з розслідувань "Досьє" з урядових кіл РФ, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування.

Президент Володимир Зеленський, під час поїздки до Одеської області 4 липня заявив, що від України як від незалежної держави ніхто нічого не може вимагати.