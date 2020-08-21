Зеленський візьме участь в урочистостях на Михайлівській і Софійській площах

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 24 серпня візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській та Софійській площах столиці з нагоди Дня Незалежності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України”, - поінформували в ОП.

Планується, що на Михайлівській площі Президент з дружиною долучаться до церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.

На Софійській площі глава держави виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.