Зеленський візьме участь в урочистостях на Михайлівській і Софійській площах

Зеленський візьме участь в урочистостях на Михайлівській і Софійській площах

Незалежності - 29
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 24 серпня візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській та Софійській площах столиці з нагоди Дня Незалежності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України”, - поінформували в ОП.

Планується, що на Михайлівській площі Президент з дружиною долучаться до церемонії вшанування пам’яті полеглих захисників України.

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На Софійській площі глава держави виступить з промовою з нагоди 29-ї річниці незалежності України та вручить державні нагороди.

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