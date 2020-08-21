Секретаріат мовного омбудсмена розпочинає роботу

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної̈ мови розпочинає свою роботу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Напередодні Дня Незалежності маємо чудові новини! Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови юридично розпочинає свою роботу", - написав Кремінь.

Він також додав, що було призначено заступника керівника Секретаріату Уповноваженого. Ним став Сергій Левчук, який до моменту обрання і призначення на посаду, перебував у кадровому резерві вищого корпусу державної служби.

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"Сергій Левчук – патріот і професіонал, який щиро вболіває за розвиток української мови. Щиро дякуємо панові Сергієві, що на період обрання протягом місяця керівника Секретаріату, першого заступника керівника Секретаріату та проходження ними спецперевірки, у непростий період становлення нової державної інституції погодився взяти на себе цю відповідальність", - написав Кремінь.

За його словами, наразі оголошено конкурсний добір на посаду керівника Секретаріату та першого заступника керівника Секретаріату, шляхом переведення призначено керівника Служби персоналу Секретаріату. Найближчим часом буде оголошено добір на посади керівників інших структурних підрозділів. Для повноцінного запуску інституції необхідна укомплектованість Секретаріату на третину (17 осіб) від його штатної чисельності.

Кремінь зазначив, що до Міністерства фінансів України вже подано бюджетний запит на 2021-2023 роки.

"Завдяки сприянню керівництва Кабінету Міністрів України, ми вже маємо невеличке приміщення, а точніше - дві кімнати, за нашою юридичною адресою: Музейний провулок, 12", - повідомив він.

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Кремінь додав, що зараз Секретаріат працює над затвердженням паспорту бюджетної програми на 2021 рік, відкриттям рахунків та іншими нагальними питаннями.

Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя Уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".