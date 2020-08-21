Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з “вагнерівців”

Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з представників приватної військової компанії "Вагнер", підозрюваного в участі у збройному конфлікті на сході України.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду, передає Укрінформ.

“20 серпня 2020 року колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду від 30 липня 2020 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України та застосовано до підозрюваного Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30 липня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей громадянин підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 ("Терористичний акт"); ч. 1 ст. 447 ("Найманство"); ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 425 ("Недбале ставлення до військової служби"); ч. 1 ст. 263 ("Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"); ч. 3 ст. 425; ч. 4 ст. 407 ("Самовільне залишення військової частини або місця служби"); ч. 2 ст. 403 ("Невиконання наказу"); ч. 3 ст. 402 ("Непокора"); ч. 3 ст. 426 ("Бездіяльність військової влади"); ч. 4 ст. 425; ст. 111("Державна зрада"); ч. 1 ст. 114 ("Шпигунство"); ч. 1 ст. 27 ст. 113 ("Диверсія"); ч. 1 ст. 114; ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 ("Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни"); ч. 3 ст. 110 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437; ч. 3 ст. 258-5; ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 28 ч. 2. ст. 428 ("Залишення гинучого військового корабля"); ч. 2 ст. 263-1; ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 438 ("Порушення законів та звичаїв війни"); ч.1 ст. 258-5; ч. 1 ст. 258-3; ч. 3 ст. 258-5; ч. 4 ст. 447 ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, 29 липня у Білорусі затримали 33 осіб, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера".

Офіс генпрокурора направив до генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 затриманих, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

Однак ці звернення були проігноровані. І 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 "вагнерівців". Президент Володимир Зеленський назвав цей крок неприйнятним для дружніх міждержавних відносин.