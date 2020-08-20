Нацрада перевірить радіо Шансон через “брутальну” пісню

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить ТОВ «Телерадіокомпанія «Шансон», м. Київ (позивні «Радіо Шансон»), через трансляцію пісні з використанням брутальних слів та висловів у час, коли її могли почути діти.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання 20 серпня. Про це повідомляє пресслужбарегулятора, передає Укрінформ.

“Моніторинг мовлення радіомовника за 17.07.2020 зафіксував трансляцію (о 06.08) пісні «Старая» у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних слів та висловів (обсценної лексики)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час позапланової перевірки буде з’ясовано дотримання «Радіо Шансон» норм Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до яких телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.