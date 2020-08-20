Нацрада перевірить радіо Шансон через “брутальну” пісню
Відповідне рішення ухвалено під час засідання 20 серпня. Про це повідомляє пресслужбарегулятора, передає Укрінформ.
“Моніторинг мовлення радіомовника за 17.07.2020 зафіксував трансляцію (о 06.08) пісні «Старая» у виконанні Настасьї Самбурської з використанням брутальних слів та висловів (обсценної лексики)”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, під час позапланової перевірки буде з’ясовано дотримання «Радіо Шансон» норм Закону України «Про телебачення і радіомовлення», відповідно до яких телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом.