Рада церков працюватиме з Кабміном у просвітництві щодо COVID-19

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій співпрацюватиме з урядом у поширенні інформації серед населення про необхідні профілактичні дії щодо COVID-19.

Про це йшлося на зустрічі глав церков і релігійних організацій з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та членами уряду у четвер, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

"Глави церков і релігійних організацій готові допомогти уряду в поширенні інформації серед населення про необхідні профілактичні дії, щоб захиститися від зараження коронавірусом, особливо під час навчального процесу у школах", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр зауважив, що просвітницькі заходи зможуть допомогти сповільнити поширення коронавірусу і уникнути ризику перевантаження системи охорони здоров’я. І в цій сфері уряд розраховує на допомогу церков і релігійних організацій.

Своєю чергою головуючий у ВРЦіРО митрополит Епіфаній наголосив на відкритості Всеукраїнської ради церков до взаємодії з урядом у розробці і впровадженні комплексу просвітницьких заходів, спрямованих на зупинення стрімкого поширення COVID-19 в Україні.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав зазначив, що в Церкви є досвід формування в суспільстві нової культури поведінки, спрямованої на охорону здоров’я та відповідального ставлення до оточуючих, і в контексті пандемії COVID-19 українські церкви можуть стати рушієм формування безпечної культури взаємовідносин між людьми.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 серпня лабораторно підтверджено 98 537 випадків COVID-19, з них за добу 2134.

Фото: vrciro.org.ua