Юлія Гершун, голова ГО “Молодь, яка творить державу”

Непрості виклики, з якими людству довелось стикнутись навесні 2020 року, поставили багато складних запитань. І це стосується не лише боротьби з невидимим ворогом COVID-19, йдеться про усі сфери діяльності та життя людини. Зокрема безліч проблем, які викликала пандемія, торкнулись організації навчання та розвитку дітей. Про інші реалії, проблеми та нові можливості для дітей України – розмова з головою ГО «Молодь, яка творить державу» Юлією Гершун.
- Працюючи з молоддю стiльки років поспіль, чи можете визначити найболючіші проблеми, з якими зіткнулись діти у карантинний та посткарантинний періоди?
- Звісно, значна більшість людства сьогодні налякана та розгублена перед поки що непереможною силою смертоносного вірусу. Усі гілки влади кожної країни докладають максимум зусиль для посилення превентивних заходів та подолання наслідків пандемії. Однак найголовніша передумова для того, щоб мінімізувати усі ризики та здійснити перезапуск системи – це зміна свідомості людей. Безумовно, шлях непростий та тривалий. Найважливіше – це зробити вірні висновки і знайти у сьогоднішній ситуації нові можливості. З одного боку, молодь є найбільш адаптованим прошарком населення, з іншого боку – найбільш вразливим.
Рівень стресу, який переживали випускники-2020, напевно, був піковим за останні десятиліття, але мобілізація була такою, що, за даними Міністерства освіти, 447 учнів набрали на ЗНО максимальних 200 балів. А це на 63% більше, ніж у минулому році! Можна зробити висновок, що дистанційне навчання, тимчасова соціальна ізоляція, перманентна невизначеність дали поштовх до самостійного оволодіння знаннями.
І ще одна характерна риса часу: значна більшість талановитих дітей після здобуття середньої освіти завжди залишала Україну, надаючи перевагу вищим навчальним закладам інших країн світу. У цьому році практично усі обдаровані випускники продовжать навчання у вітчизняних ВНЗ. Це унікальна можливість для владних структур створити умови для реалізації потужного потенціалу інновацій, які здатна запровадити наша молодь у своїй країні.
- Ви вважаєте, що потрібно змінювати законодавство, створюючи певні умови для розвитку талановитої молоді?
- В тому числі. Я переконана, що мотивація для навчання та розвитку дітей має бути сформована на законодавчому рівні, і йдеться як про підтримку дітей, так і про підтримку батьків. I це досить потужнi процеси, якi потребують наших зусиль та часу. Я впевнена, що надзвичайно важливою є ініціатива суспільства, конкретні кроки щодо зміни ставлення і держави, і громадськості до навчання та розвитку талановитої молоді.
- Наскільки відомо, більшою мірою ви опікувались благодійними проєктами щодо підтримки обдарованих дітей. Чи зміниться ваша діяльність в умовах зміни форматів навчання та позашкільного розвитку молоді?
- Ми, як і всі проактивні та небайдужі люди суспільства, прагнемо йти в ногу з часом та шукати нові формати співпраці з партнерами, нові формати у заохоченні дітей до навчання, створенні стартапів, шукаємо нові форми мотивації для обдарованої молоді. Звісно, самотужки це реалізовувати непросто, тому нещодавно створено Громадську організацію «Молодь, яка творить державу», головною метою якої є системна робота по кількох напрямках щодо підтримки юних геніїв України. Ми розробили стратегію співпраці з державними інституціями, міжнародними неурядовими організаціями, благодійними фондами, комерційними підприємствами та меценатами. Важливо об’єднати зусилля та створити можливості для навчання й подальшої реалізації талановитих дітей в Україні. Я впевнена, так ми зможемо змінити на краще якість життя у своїй країні.
- Наскільки відомо, тема розвитку талановитої молоді вас цікавить давно, і свідченням цьому є низка проєктів, які ви реалізували.
- Близько 7 років поспіль я є організатором благодійних проєктів, скерованих на популяризацію інтелекту серед молодих людей. Свого часу мною було створено фонд «Розвиток обдарованих дітей», чиї ініціативи були підтримані меценатами, і спільно нам вдалось заохотити школярів, які цілеспрямовано здобувають знання та демонструють неординарні здібності. I я дуже щастлива, шо нам вдалось отримати таку пiдтримку у суспiльствI та започаткувати тренд: «Бути розумним – це круто! Бути здоровим – це важливо!». Саме тому одним із останніх проєктів, який був успішно реалізований наприкінці 2019 року, був Національний форум «Шлях до мрії». Нам вдалось об’єднати зусилля численних благодійних та громадських організацій, небайдужих до долі дітей України. Журі форуму розглянуло понад 1000 заявок на отримання гранту від мого персонального Фонду. Надзвичайно важливим було те, що у заході взяли участь організації з різних регіонів України: Київської, Львівської, Черкаської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської, Луганської областей та «сірої зони» Донбасу. Вся Украiна об’єдналась заради майбутнього дiтей.
- Хто фінансує проєкти, які ви ініціюєте?
- Залучення коштів для реалізації проєктів відбувається згідно з чинним законодавством України та Статутом ГО «Молодь, яка творить державу». Ми запрошуємо до співпраці як державні інституції, які передбачають бюджетне фінансування, так і благодійників, які прагнуть матеріально підтримати організацію в цілому та окремі проєкти, зокрема.
- Як саме ви визначаєте для себе ефективність діяльності громадської організації?
- Я гадаю, не можна однозначно, за певною формулою визначити ефективність діяльності організації. Існує кілька складових, наприклад – публічність, присутність у соцмережах та згадування у медіа, збільшення аудиторії, рiвень запрошених спiкерiв та учасникiв, масштабність реалізованих проєктів, кількість осіб, які отримали гранти, тощо. Однак, мені здається, що найважливіше – це якість впливу на формування свідомого ставлення молоді до свого майбутнього, бажання обдарованих дітей розвивати свою країну, створювати в Україні умови для щасливого життя.
- Чому свою діяльність ви скерували саме на молодь?
- Молодь має, нарештi, стати для держави пріоритетом! Покоління Z – це люди з іншим мисленням, відчуттям темпоритму Всесвіту. Значна більшість цих дітей зростає й виховується з відповідальним ставленням до довкілля, з відчуттям соціальної відповідальності, з розширеними рамками світосприйняття, з загостреним відчуттям справедливості. Ми знаємо приклади, коли українські старшокласники вражають світ своїми винаходами, здатними змінити якість життя людини. Наші маленькі українці – великі генії! ГО «Молодь, яка творить державу» вбачає своєю місією підтримку таких дітей, створення нових можливостей у нових реаліях. Наша організація боротиметься за захист прав та свобод молоді України, зміцнення інституту сім’ї, сприяння здоровому способу життя, захист навколишнього середовища та природних ресурсiв Украiни, підвищення рівня громадянської активності та культурної свідомості молоді. Ми також прагнемо залучати юних громадян до icторико-просвітницьких проєктів, впровадження інноваційних освітніх технологій, як того вимагає сьогодення.
За великим рахунком, надметою ГО «Молодь, яка творить державу» є формування кадрового резерву України, здатного робити свідомий вибір та брати на себе відповідальність за країну.
Богдан Іванюк