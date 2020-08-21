Юлія Гершун, голова ГО “Молодь, яка творить державу”

Непрості виклики, з якими людству довелось стикнутись навесні 2020 року, поставили багато складних запитань. І це стосується не лише боротьби з невидимим ворогом COVID-19, йдеться про усі сфери діяльності та життя людини. Зокрема безліч проблем, які викликала пандемія, торкнулись організації навчання та розвитку дітей. Про інші реалії, проблеми та нові можливості для дітей України – розмова з головою ГО «Молодь, яка творить державу» Юлією Гершун.

- Працюючи з молоддю стiльки років поспіль, чи можете визначити найболючіші проблеми, з якими зіткнулись діти у карантинний та посткарантинний періоди?

- Звісно, значна більшість людства сьогодні налякана та розгублена перед поки що непереможною силою смертоносного вірусу. Усі гілки влади кожної країни докладають максимум зусиль для посилення превентивних заходів та подолання наслідків пандемії. Однак найголовніша передумова для того, щоб мінімізувати усі ризики та здійснити перезапуск системи – це зміна свідомості людей. Безумовно, шлях непростий та тривалий. Найважливіше – це зробити вірні висновки і знайти у сьогоднішній ситуації нові можливості. З одного боку, молодь є найбільш адаптованим прошарком населення, з іншого боку – найбільш вразливим.

Рівень стресу, який переживали випускники-2020, напевно, був піковим за останні десятиліття, але мобілізація була такою, що, за даними Міністерства освіти, 447 учнів набрали на ЗНО максимальних 200 балів. А це на 63% більше, ніж у минулому році! Можна зробити висновок, що дистанційне навчання, тимчасова соціальна ізоляція, перманентна невизначеність дали поштовх до самостійного оволодіння знаннями.

І ще одна характерна риса часу: значна більшість талановитих дітей після здобуття середньої освіти завжди залишала Україну, надаючи перевагу вищим навчальним закладам інших країн світу. У цьому році практично усі обдаровані випускники продовжать навчання у вітчизняних ВНЗ. Це унікальна можливість для владних структур створити умови для реалізації потужного потенціалу інновацій, які здатна запровадити наша молодь у своїй країні.

- Ви вважаєте, що потрібно змінювати законодавство, створюючи певні умови для розвитку талановитої молоді?

- В тому числі. Я переконана, що мотивація для навчання та розвитку дітей має бути сформована на законодавчому рівні, і йдеться як про підтримку дітей, так і про підтримку батьків. I це досить потужнi процеси, якi потребують наших зусиль та часу. Я впевнена, що надзвичайно важливою є ініціатива суспільства, конкретні кроки щодо зміни ставлення і держави, і громадськості до навчання та розвитку талановитої молоді.

- Наскільки відомо, більшою мірою ви опікувались благодійними проєктами щодо підтримки обдарованих дітей. Чи зміниться ваша діяльність в умовах зміни форматів навчання та позашкільного розвитку молоді?

- Ми, як і всі проактивні та небайдужі люди суспільства, прагнемо йти в ногу з часом та шукати нові формати співпраці з партнерами, нові формати у заохоченні дітей до навчання, створенні стартапів, шукаємо нові форми мотивації для обдарованої молоді. Звісно, самотужки це реалізовувати непросто, тому нещодавно створено Громадську організацію «Молодь, яка творить державу», головною метою якої є системна робота по кількох напрямках щодо підтримки юних геніїв України. Ми розробили стратегію співпраці з державними інституціями, міжнародними неурядовими організаціями, благодійними фондами, комерційними підприємствами та меценатами. Важливо об’єднати зусилля та створити можливості для навчання й подальшої реалізації талановитих дітей в Україні. Я впевнена, так ми зможемо змінити на краще якість життя у своїй країні.