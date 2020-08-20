Офіс Генпрокурора поновив розслідування кримінальних справ щодо катувань

Офіс Генерального прокурора поновив розслідування 18 кримінальних проваджень щодо катувань. Європейським судом з прав людини в них було встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод через непроведення ефективного розслідування.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що понад 70 таких справ щодо катувань та інших форм неналежного поводження з 2013 року перебувають на контролі Ради Європи. Зокрема, мова йде про групу справ «Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов».

«Протягом останніх 7-ми років жодна зі справ цієї групи не була знята Радою Європи з контролю, адже належне розслідування в них так і не було проведене. Лише цього року робота в цьому напрямку зрушила з мертвої точки. По кожному провадженню, в яких ми поновлюємо розслідування, надаються детальні вказівки щодо необхідності проведення конкретних слідчих та процесуальних дій з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини», - сказав заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Наразі прокурорами спеціалізованого підрозділу Офісу з протидії катуванням витребувано з регіональних прокуратур для вивчення 57 проваджень цієї категорії.

Вже у вересні представники ОГП в Страсбурзі звітуватимуть перед Комітетом міністрів Ради Європи щодо цієї групи проваджень.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів. Керівником департаменту призначили Юрія Бєлоусова.