Офіс Генпрокурора поновив розслідування кримінальних справ щодо катувань
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.
Зазначається, що понад 70 таких справ щодо катувань та інших форм неналежного поводження з 2013 року перебувають на контролі Ради Європи. Зокрема, мова йде про групу справ «Каверзін/Афанасьєв/Бєлоусов».
«Протягом останніх 7-ми років жодна зі справ цієї групи не була знята Радою Європи з контролю, адже належне розслідування в них так і не було проведене. Лише цього року робота в цьому напрямку зрушила з мертвої точки. По кожному провадженню, в яких ми поновлюємо розслідування, надаються детальні вказівки щодо необхідності проведення конкретних слідчих та процесуальних дій з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини», - сказав заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Наразі прокурорами спеціалізованого підрозділу Офісу з протидії катуванням витребувано з регіональних прокуратур для вивчення 57 проваджень цієї категорії.
Вже у вересні представники ОГП в Страсбурзі звітуватимуть перед Комітетом міністрів Ради Європи щодо цієї групи проваджень.
Як повідомлялося, у жовтні 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в ГПУ Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про катування та інші серйозні порушення прав громадян з боку правоохоронних органів. Керівником департаменту призначили Юрія Бєлоусова.