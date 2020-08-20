Прощання з Борисом Патоном відбудеться у суботу

Прощання з Борисом Патоном відбудеться у суботу

Укрінформ
Прощання з видатним українським науковцем Героєм України Борисом Патоном відбудеться у суботу, 22 серпня, в клубі Кабінету Міністрів, поховають його на Байковому кладовищі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна академія наук, незмінним керівником якої багато років був Патон, у Фейсбуці.

"Прощання з Б.Є. Патоном планується в суботу, 22 серпня, у клубі Кабінету Міністрів України, поховання – на Байковому кладовищі. Про час буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

У НАНУ зазначили, що науковці запам’ятають багаторічного очільника Академії передусім як людину зі світлим розумом, небайдужим серцем, теплим гумором і високою людяністю, людину, якої тепер дуже бракуватиме.

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"У цей скорботний час просимо розділити наше горе та віддати останню шану академіку Борису Євгеновичу Патону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня у віці 101 року помер президент Національної академії наук Борис Патон. Він був видатним українським вченим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України. Перший Герой України.

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