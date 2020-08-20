“Відкати” на масках для ЗСУ: Таран ініціював службове розслідування

Міністр оборони Андрій Таран ініціював проведення службового розслідування за виявленими фактами отримання неправомірної вигоди посадовими особами одного з командувань Збройних Сил.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони, повідомляє Укрінформ.

"Правоохоронними органами виявлені факти отримання неправомірної вигоди посадовими особами одного з командувань Збройних Сил України від учасників тендерних процедур на постачання медичних матеріалів. В рамках відкритого кримінального провадження здійснюються відповідні процесуальні дії. Міністром оборони України ініційовано проведення службового розслідування по виявлених фактах", - йдеться у повідомленні.

Рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України на час розслідування від виконання посадових обов’язків відсторонено ряд посадових осіб.

Керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил всебічно сприяють проведенню слідчих дій у рамках кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці викрили факт вимагання хабаря посадовцями Медичних сил у розмірі 1 мільйона гривень під час закупівлі засобів індивідуального захисту для української армії. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажем медичних масок, хабар у розмірі 1 мільйон гривень. За це учасники схеми обіцяли підприємцю забезпечити перемогу у відкритих торгах.