STEM-освіта буде впроваджуватися у всіх школах країни — Шкарлет

В українських навчальних закладах до 2027 року впроваджуватиметься система STEM-освіти.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телеканалу ДІМ, повідомляє Укрінформ.

Шкарлет уточнив, що мова йде про концепцію природничо-математичної освіти - це такі курси або програми навчання, які готують учнів до вищої освіти після школи, а також до успішного працевлаштування.

"STEM-освіта на сьогодні - це одна з сучасних тенденцій розвитку освіти в усьому світі, яка в тому числі закладена до пріоритетних Цілей сталого розвитку ООН. Якщо коротко, то STEM - латинська абревіатура, яка говорить про те, що це - наука, технології, інжиніринг та математика", - пояснив глава МОН.

За його словами, STEM-освіту в усьому світі прийнято за основу як базову концепцію розвитку освіти від умовно дошкільної до освіти дорослих людей.

"Суспільство все більше технологізується. Всі наші інновації та зміни переходять у soft- і nano-сферу, де необхідні певного виду знання, пов'язані і з інженерним, і з творчим мисленням, і з можливістю продукувати якісь нові ідеї й генерувати нові підходи вироблення і поширення наукових знань", - підкреслив Шкарлет.

На його думку, результатів дуже скоро чекати не варто, але "вже через 12-15 років ми побачимо, до чого прийшли".

Глава МОН запевнив, що світова STEM-концепція буде також реалізовуватися і для дітей з тимчасово непідконтрольних територій.

"Саме бажання цих дітей зануритися в Україну, бути причетними до України, вчитися на території нашої країни - в ім'я цих дітей ми повинні і онлайн-, і офлайн-курси готувати в рамках світової STEM-концепції, щоб вони через 10, 12, 15 років отримали якісь конкурентні переваги на ринку праці", - зазначив Шкарлет.