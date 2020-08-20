Кошти на заставу учасниці АТО “Пумі” вже зібрані – адвокат

Кошти на заставу колишньому військовослужбовцю Інні Грищенко (позивний "Пума") вже зібрані.

Про це у Фейсбуці написав її адвокат Віталій Ковальчук, передає Укрінформ.

«Українці, ви неймовірні! Застава для Інни Грищенко зібрана», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 12 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний "Пума") у вигляді застави у розмірі понад 168 тисяч гривень, а також зобов'язав її носити електронний браслет.

Розгляд апеляції на цей запобіжний захід перенесено на 31 серпня.

19 серпня адвокат Грищенко Денис Ломанов повідомив, що у зв'язку з тим, що не було внесено заставу, їй вручили клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Подружжя добровольців АТО Інни та Владислава Грищенків підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косові Івано-Франківської області у 2018 році.

15 липня 2020 року закінчилася дія попереднього запобіжного заходу для Інни Грищенко, з неї зняли електронний браслет і всі обов'язки.