"Велике Будівництво" у галузі культури: Ткаченко проведе брифінг

У четвер, 20 серпня, о 13.00 відбудеться пресбрифінг міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це повідомляє Укрінформ.

На пресбрифінгу Міністерство культури та інформполітики роз'яснить план дій щодо заходів з підтримки сфери культури та туризму відповідно до Указу Президента «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

На брифінгу розглянуть питання:

Програма «Велике Будівництво» для сфери культури та креативної економіки;

Пріоритетні напрямки програми;

Заходи Міністерства культури та інформполітики для реалізації програми;

Фінансування програми;

Стан культурних об’єктів та пам’яток сьогодні.

Запитання до спікерів або додаткова інформація за телефоном: 063 427 32 30, Ольга Боровикова, прессекретар Міністра культури та інформполітики.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 18 серпня підписав Указ “Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму”.

Документ має на меті сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, популяризації та ефективного використання національного культурного надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної спадщини, підтримки креативної економіки.