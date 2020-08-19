Учасниці АТО "Пумі" заставу можуть змінити на тримання під вартою – адвокат

Правоохоронці вручили колишній військовій Інні Грищенко (позивний "Пума") клопотання щодо зміни їй запобіжного заходу із застави у 168 160 грн на тримання під вартою.

Про це у Фейсбуці повідомив її адвокат Денис Ломанов, передає Укрінформ.

"Сьогодні Інні Грищенко, в зв'язку з тим, що не було внесено заставу, вручили клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою. Час на внесення застави залишився лише до того моменту, коли буде розглянуто вказане клопотання", - написав Ломанов.

Юрист також висловив припущення, що судове засідання з цього приводу, швидше за все, відбудеться вже у четвер в Печерському районному суді міста Києва.

Як повідомлялося, 12 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишній військовій Інні Грищенко (позивний "Пума") у вигляді застави у розмірі понад 168 тисяч гривень, а також зобов'язав її носити електронний браслет.

Згодом суд переніс розгляд апеляції на цей запобіжний захід Інні Грищенко на 31 серпня.

Подружжя добровольців АТО - Інни та Владислава Грищенків - підозрюють у замаху на бізнесмена у місті Косів Івано-Франківської області у 2018 році.

15 липня 2020 року закінчилася дія попереднього запобіжного заходу для Інни Грищенко, і з неї зняли електронний браслет і всі обов'язки.