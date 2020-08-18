Автор ідеї про здачу Криму "в оренду РФ" позивається до комісії при Президенті

Народний депутат VIII скликання Андрій Артеменко звернувся до суду щодо визнання незаконними дій Комісії з питань громадянства щодо внесення на розгляд Президента пропозиції стосовно припинення ним громадянства України.

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва, повідомляє Укрінформ.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Андрія Артеменка до Комісії при Президентові України з питань громадянства, треті особи – Президент України та Державна міграційна служба України. Позивач просить суд визнати незаконними дії Комісії щодо внесення на розгляд Президента України пропозиції задовольнити подання Державної міграційної служби України від 21 квітня 2017 року про припинення ним громадянства України”, - поінформували в суді.

На думку позивача, Комісія грубо порушила процедуру розгляду подання ДМС щодо втрати громадянства.

Зазначається, що позивач також вимагає зобов’язати Комісію не пізніше 30 днів після набрання законної сили рішенням у справі провести перевірку подання ДМС про втрату ним громадянства та прийняти за її результатами відповідне рішення.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, у вересні 2017 р. Окружний адмінсуд Києва відмовив ексдепутату Артеменку у визнанні протиправними дій Генерального прокурора Юрія Луценка щодо позбавлення його українського громадянства.

29 квітня 2017 року Президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення Артеменка громадянства України на підставі Закону "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

Сам Артеменко визнав, що має громадянство Канади.

В лютому газета The New York Times повідомила, що Артеменко передав колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачав виведення російських військ зі східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

Після цього Артеменка виключили з парламентської фракції Радикальної партії Олега Ляшка, а 16 травня 2017 року Верховна Рада достроково позбавила його мандата.

Прокуратура Криму відкрила щодо нього кримінальне провадження про держзраду.

ГПУ також звернулася до міністра внутрішніх справ з проханням ініціювати через Державну міграційну службу процедуру втрати українського громадянства Артеменком, який також має паспорт громадянина Канади.