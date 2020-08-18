В українській армії – 449 заражених коронавірусом
Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.
Як зазначається, за минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 26 осіб.
Всього за час пандемії одужало від коронавірусу 785 осіб, летальних випадків – 6.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 702 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 86 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків.