В українській армії – 449 заражених коронавірусом

Станом на 18 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 449 осіб, за добу було зареєстровано 35 нових випадків захворювання.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

Як зазначається, за минулу добу зареєстровано 35 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 26 осіб.

Всього за час пандемії одужало від коронавірусу 785 осіб, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 702 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 86 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 серпня лабораторно підтвердили 94 436 випадків COVID-19, із них за добу – 1 616.Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків.