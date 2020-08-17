Поліція відкрила справу щодо Киви

Поліція Києва відкрила провадження через невиконання рішення суду народним депутатом Іллєю Кивою щодо наклепу на вбиту активістку Катерину Гандзюк.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє юридична компанія "Міллер".

"Відкрито кримінальне провадження щодо невиконання рішення суду народним депутатом України Кивою І.В", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, судове рішення було ухвалено понад рік тому.

"Проте, в частині повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що інформація "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета" не відповідає дійсності, досі не виконана", - зауважили в юридичній компанії.

Як зазначили у "Міллер", телеканал "Еспресо. TV" на своєму веб-сайті розмістив оголошення про те, що "Телеканал "Еспресо" готовий надати ефірний час Іллі Киві для спростування поширеної ним недостовірної інформації щодо Катерини Гандзюк".

В юридичній компанії також нагадали, що раніше з рахунку Киви в порядку примусового виконання судового рішення було стягнуто суму судового збору.

"Тобто, Кива І.В. очевидно знав про ухвалене судове рішення і необхідність його виконання. При цьому умисно ухиляється від виконання судового рішення, що набрало законної сили", - йдеться у заяві "Міллер".

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня 2018 року юридична компанія "Міллер" звернулася до суду з позовом до Іллі Киви та "Еспресо.TV" про захист честі, гідності та ділової репутації Катерини Гандзюк.

Згодом, 2 листопада, Солом'янський районний суд відкрив спрощене позовне провадження у цій цивільній справі, але 30 листопада судове провадження закрили через смерть позивача.

Після цього юридична компанія "Міллер" від імені батька Катерини Гандзюк Віктора повторно подала позов до Солом’янського районного суду Києва з тих ж підстав.

Рішенням Солом’янського райсуду Києва було визнано недостовірною інформацію, поширену 2 жовтня 2018 року Кивою в ефірі телеканалу "Еспресо. TV".

Також суд зобов`язав Киву спростувати недостовірну інформацію, шляхом повідомлення в ефірі телеканалу "Еспресо. TV" про те, що поширена інформація не відповідає дійсності, і зобов’язав стягнути з Киви на користь Віктора Гандзюка судовий збір у розмірі 1409,60 грн.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

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11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але той вийшов під заставу у 2 млн 497,3 тис. грн.

6 червня п’ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили до позбавлення волі терміном від 3 до 6,5 року.

У січні цього року в Болгарії за організацію нападу на Катерину Гандзюк затримали Олексія Левіна, помічника-консультанта депутата Херсонської облради. 16 березня його екстрадували в Україну.

На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, про місце проживання Гандзюк.