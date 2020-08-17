НАБУ за півроку відкрило 406 справ - Ситник

НАБУ за півроку відкрило 406 справ - Ситник

Укрінформ
Детективи НАБУ упродовж І півріччя 2020 року відкрили 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Всього за пів року нами розпочато 406 кримінальних проваджень, 125 осіб повідомлено про підозру, 33 справи скеровано до суду. Всього зараз… 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб", - уточнив Ситник.

За його словами, економічний ефект від роботи у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн, з них майже 700 млн - це відшкодування збитків, завданих у справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам.

"Понад 1,5 млн повернуто нардепами добровільно за незаконно отриману компенсацію за житло. Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн і 65 млн вже спрямовано до бюджету в якості стягнення з підозрюваних застав", - уточнив Ситник.

Він додав, що наразі у НАБУ працює 653 працівники, з них 245 – це детективи.

Читайте також: Хабар для САП і НАБУ: Ситник каже, що розслідування вже майже завершили

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП, ЦАБ Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, в якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Новака.

22 липня суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову Укравтодору Новака та двох його спільників - громадян Польщі.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Новак очолював з 2011-го до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 року був в.о. голови Укравтодору. У жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-