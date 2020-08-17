НАБУ за півроку відкрило 406 справ - Ситник

Детективи НАБУ упродовж І півріччя 2020 року відкрили 406 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 125 особам.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

"Всього за пів року нами розпочато 406 кримінальних проваджень, 125 осіб повідомлено про підозру, 33 справи скеровано до суду. Всього зараз… 5 обвинувальних вироків винесено щодо 6 осіб", - уточнив Ситник.

За його словами, економічний ефект від роботи у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн, з них майже 700 млн - це відшкодування збитків, завданих у справах, які стосуються заподіяння збитків державним підприємствам.

"Понад 1,5 млн повернуто нардепами добровільно за незаконно отриману компенсацію за житло. Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн і 65 млн вже спрямовано до бюджету в якості стягнення з підозрюваних застав", - уточнив Ситник.

Він додав, що наразі у НАБУ працює 653 працівники, з них 245 – це детективи.

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП, ЦАБ Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, в якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Новака.

22 липня суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову Укравтодору Новака та двох його спільників - громадян Польщі.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Новак очолював з 2011-го до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 року був в.о. голови Укравтодору. У жовтні 2016 року він отримав громадянство України.