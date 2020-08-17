Продаж готелю "Дніпро": суд просять зупинити дію наказу ФДМУ про результати аукціону

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з проханням зупинити дію наказу Фонду державного майна про результати аукціону з продажу готелю "Дніпро".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування наказу Фонду державного майна України від 29 липня 2020 року №1268, яким було затверджено протокол про результати електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації – державного пакета акцій розміром 100% статутного капіталу ПрАТ "Готель "Дніпро", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивачка просить суд зупинити дію вищевказаного наказу та заборонити Фонду держмайна вчиняти будь-які дії щодо подальшого проведення приватизації цього об’єкту.

На думку позивачки, зазначений наказ був прийнятий Фондом держмайна із порушенням норм чинного законодавства, є протиправним та підлягає скасуванню.

Наразі судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 липня на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" перемогла компанія ТОВ "Смартленд", яка придбала готель за 1 111 111 222,22 гривень.

29 липня Фонд державного майна затвердив протокол про результати електронного аукціону з продажу готелю "Дніпро" компанії ТОВ "Смартленд" за 1,11 млрд грн.

Готель "Дніпро" був побудований у 1964 році, знаходиться в центрі Києва на Європейській площі. Будівля має 12 поверхів, загальна площа майже 13 тисяч квадратних метрів. У готелі 186 номерів і парковка на 56 місць.