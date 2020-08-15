Посольство США передало українським правоохоронцям засоби захисту на $250 тисяч

Посольство США передало засоби індивідуального захисту від COVID-19 українським правоохоронним структурам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє дипвідомство у Фейсбук.

"У рамках нашої міжнародної технічної допомоги Відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19 на суму близько 250 000 доларів нашим українським партнерам з Національної поліції України, Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні станом на 15 серпня лабораторно підтвердили 89 719 випадки COVID-19, із них за добу – 1 847.

У світі станом на ранок 15 серпня кількість хворих на коронавірус COVID-19 зросла до 21 355 685 осіб.

Фото в тексті: U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Facebook