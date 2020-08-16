16 серпня. Пам’ятні дати

Цього дня, у 1792 році, почалося заселення українськими козаками Кубані.

Вперше запорозькі козаки з’явилися на Кубані на початку 1740-х років, але імператриця Єлизавета І суворо заборонила їм там селитися, і вони змушені були полишити облюбовані землі. Згодом козаки робили ще декілька спроб оселитися там, але Петербург щораз відмовляв прохачам у колонізації. Незадовго перед зруйнуванням Катериною ІІ Січі та ліквідації Запорізького козацького війська (червень 1775 року), частина козаків почала селитися в нижній течії Дунаю, на території, яка належала турецькому султану. Так було утворено Задунайську Січ. Задунайська Січ зростала й зміцнювалася, що, у свою чергу, унеможливлювало участь українських козаків у військових діях на боці Росії. Особливо очевидним це стало на початку Російсько-турецької війни 1787-1792 років. Росії потрібна була легка кавалерія, люди, які добре знали місцевість. Почали набирати колишніх запорожців. Їх під час тієї війни оформили як Чорноморське козацьке військо. Можна сказати, що це була певного роду піар-акція – мовляв, дивіться, як добре запорожцям під крилом «матушки-царицы» - Січ хоч і зруйнувала, але козацтво все одно відродила. Після закінчення війни колишнім запорожцям надали територію нинішнього Придністров’я, але невдовзі виявилося, що Придністров’я замале, та й гарантії, що у козаків не відберуть ті землі, теж не було. Тому й вирішили чорноморці знову просити у Катерини ІІ дозволу селитися на правому березі Кубані (на лівому жили черкеси – або адиги). У березні 1792 року козацькі старшини прибули до Петербурга і за великі хабарі добилися аудієнції в імператриці Катерини ІІ. Очолював делегацію Антін Головатий – головний ініціатор переселення українців на Кубань. Зрештою, цариця виписала грамоту, якою передавала Чорноморському козацтву «Тамань з околицями». «Околиці» виявилися чималими – 28 квадратних верст. Перші переселенці – десант із козацької веслової флотилії – п’ять десятків суден із понад трьома тисячами людей прибув 16 серпня 1792 року. Три інші колони рухалися з Придністров’я суходолом. Це була епічна картина – на Кубань переселялися 18 тисяч людей. У дорозі народжувалися, хрестилися, помирали. Перший, головний етап переселення закінчився 1794-го року. Назву Нова Січ російська адміністрація заборонила, так само, як був заборонений термін «запорожець». Згодом «курені» перейменували на «слободи», а потім на «станиці». Загалом було декілька хвиль української колонізації Північного Кавказу. Кубанські козаки досить довго вважали себе українцями і незалежними, що дуже непокоїло царат. Тому їх вирішили розбавити «великоруським елементом». У 1860 році, під час створення Кубанського козацького війська, яке раніше мало назву Чорноморського, українських козаків об’єднали з лінійними. Останні були нащадками донських і гребенських козаків, серед яких українців було відсотків 15. Таким чином, українське козацтво було досить вправно інтегровано до мілітарної структури Російської імперії.

Ювілеї дня:

132 роки від дня народження Володимира Левицького (1888-1980), українського політичного діяча у США. Народився на Станіславщині (тепер Івано-Франківська обл.). За освітою – юрист. На початку Першої світової війни став членом Союзу Визволення України. В 1915–1918 рр. В. Левицький за дорученням Союзу вів організаційну та культурно-виховну роботу серед полонених українців у німецьких таборах. У 1919–1920 рр. – директор пресової служби посольства УНР у Берліні. В 1942 р. емігрував у США, став провідним членом української політичної організації (соціалістичного напряму) «Оборона України» (згодом – секретар організації), редагував часопис «Організаційні вісті». В 1933 р. – директор павільйону на всесвітній виставці в Чикаго. В 1933–1942 рр. – віце-президент Українського Братства. З 1941 р. – редактор газети «Громадський голос» у Нью-Йорку.

87 років від дня народження Анатолія Авдієвського (1933-2016), українського хорового диригента, композитора, педагога, народного артиста України. Творчу кар’єру розпочинав як художній керівник і головний диригент Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок» (1958–1963) та Черкаського українського народного хору (1963–1966). Понад сорок років очолював Український народний хор ім. Г.Г. Верьовки (з 1966), з яким створив десятки концертних програм, провів понад тисячу концертів. З 1991 р. А.Т. Авдієвський очолював Всеукраїнську музичну спілку. Герой України (2003). 25 травня 2013 року на зірковій алеї в столичному Пасажі відкрили зірку з іменем Анатолія Авдієвського.

Сьогодні день народження Мадонни (1958), американської співачки, актриси, продюсерки, яку молоде покоління вже встигло охрестити «бабусею поп-сцени». Попри це, Мадонна продовжує залишатися однією з найуспішніших артисток в історії музики, даючи фору молодим, амбітним та енергійним. Наразі співачка вважається найбільш комерційно успішною виконавицею в історії за версією Книги рекордів Гіннеса з 300 мільйонами підтверджених ліцензійних продажів альбомів. Time включив співачку в список «25 жінок минулого століття, що володіють найбільшою владою», оцінивши її вплив на сучасну музику. Співачка також є найбільш продаваною рок-виконавицею XX століття за версією Американської асоціації звукозаписних компаній і другою з продажу співачкою в Сполучених Штатах з 64,5 мільйонами сертифікованих продажів альбомів. Billboard визнає Мадонну найуспішнішою артисткою за всю історію звукозапису серед сольних співачок і співаків. За оцінками американського журналу Forbes на 2016 рік Мадонна є найбагатшою жінкою-музикантом в світі зі статком у 560 млн доларів. Щоправда, діяльність Мадонни в царині кіномистецтва не така вдала, як у піснярській. Вона знімалась у фільмах: «Шанхайський сюрприз», «Дік Трейсі», «Тіло як доказ», «Евіта» (премія «Золотий глобус», 1997), «Чотири кімнати»; була режисером-постановником декількох фільмів, які дивилися хіба що віддані фанати її творчості. Мадонна володар численних музичних премій. У 2008 році її ім’я занесено до списку членів американської «Зали слави рок-н-ролу». В серпні 2012 року співачка відвідала з концертом Київ.

Роковини смерті:

43 роки із дня смерті Елвіса Преслі (1935-1977), одного з найбільш впізнаваних і популярних музикантів Сполучених Штатів Америки, «короля рок-н-ролу», кіноактора і каратиста. Перші платівки Елвіса вийшли в 1954 році і стали широко відомими як у США, так і за рубежем. З 1956 року Преслі з'являється на телеекранах у популярних музичних шоу, які роблять з нього «зірку» всесвітнього масштабу. 1958 року Елвіс Преслі потрапляє на службу до американської армії. Частина, де він служив водієм, дислокувалася у ФРН і кілька разів брала участь у маневрах поблизу кордону з Чехословаччиною, яка в ті часи входила до військової організації соціалістичних країн - Варшавського договору. Дослідники вважають, що від цієї служби співака, американська казна втратила не менше 10 мільйонів доларів податків, бо рядовий Преслі два роки не виступав, а крутив кермо джипа. Після повернення з армії Елвіс починає зніматися у Голлівуді. А в 1969 році він знову повертається до активної концертної діяльності. Передчасна смерть Преслі у 1977 році й донині не сприймається мільйонами його фанатів. Досить поширеними є міфи про те, що він інсценував свою смерть, свідомо пішов у небуття, бо втомився від тягаря слави. На честь Елвіса Преслі щорічно 16 серпня в місті Мемфіс (штат Теннесі) проводиться День пам'яті. Сюди приїздять тисячі людей, щоб відвідати маєток Грейсланд, де жив Елвіс. Незважаючи на траурну дату, святкування проходить пишно. Традиційно проходять конкурси двійників Преслі, протягом яких виконуються всі його пісні. З 1983 року в рамках Дня пам'яті Елвіса Преслі проводиться триденний турнір з карате, який закінчується саме 16 серпня врученням переможцям призів з ініціалами «короля рок-н-ролу». Елвіс Преслі й досі вважається одним з найпопулярніших музикантів світу. І після смерті він живе у своїх піснях та благословляє своїм ім'ям великий бізнес, який має від цього щороку десятки мільйонів доларів прибутку.

День пам’яті Всеволода Нестайка (1930–2014), відомого українського дитячого письменника, автора «Тореадорів з Васюківки», «Одиниці з обманом», «Пригод Робінзона Кукурузо» та багатьох інших чудових творів для дітей. Неперевершений майстер казки та пригодницької літератури, твори якого перекладені двадцятьма мовами світу - від англійської до бенгалі. За книгу «Тореадори з Васюківки» у 1979 році рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури ім’я автора занесено до «Особливого Почесного списку Г.Х. Андерсена».