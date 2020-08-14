Для абітурієнтів з окупованого Донбасу вступ до українських вишів продовжили до 23 жовтня

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "ДІМ" розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

"Цього року для дітей з тимчасово окупованих територій прийом на бюджетну форму навчання продовжено до 23 жовтня. Тобто вони можуть у спокійному режимі готуватися, приїжджати в Україну і вступати до наших вищих навчальних закладів", - сказав Вітренко.

Заступник міністра повідомив, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть зв'язатися з Міністерством освіти і науки й отримати запрошення і докладні інструкції про порядок дій під час вступу.

"Головна особливість для цих дітей - вони мають нам дати хоча б якийсь сигнал про те, що вони хочуть навчатися в Україні: засобами офіційними, електронною поштою, неофіційними - через Вайбер, Телеграм, Фейсбук. Вони можуть використовувати будь-який електронний ресурс, щоб дати нам знати, що вони хочуть тут вчитися. У відповідь вони отримають офіційне запрошення і детальну інструкцію, що їм робити", - розповів Вітренко.

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Чиновник зазначив, що, згідно з програмою Президента України, в 2020 році абітурієнти з тимчасово окупованих територій Донбасу вступають до українських вишів без ЗНО. Загалом вони можуть вступити до 150 університетів, які перебувають у віданні Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та інформаційної політики, а також до трьох вишів системи МВС.

"Там відкриті центри "Донбас-Україна", "Крим-Україна", які повністю надають консультаційну підтримку таким дітям. Це більше ніж 150 вищих навчальних закладів", - сказав Вітренко.

Він повідомив також, що цього року вступна кампанія до вищих навчальних закладів стартувала пізніше у зв'язку з епідемією COVID-19. Однак, за його словами, кожен університет, на основі університетської автономії, приймає власне рішення про початок навчального року. Міністерство освіти і науки, з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і головного державного санітарного лікаря, а також постанови Кабміну № 641, в свою чергу рекомендує вишам почати освітній процес для старших курсів з 1 вересня, для 1 курсу магістратури - з 1 по 15 вересня, для 1 курсу бакалаврату - з 15 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 серпня стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів.