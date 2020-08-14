Медзаклади вже отримали понад 2,5 мільярда за лікування COVID-19

Нацслужба здоров'я виплатила понад 2,5 млрд грн за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила Національна служба здоров'я України.

Зазначається, що НСЗУ виплатила понад 2,5 млрд грн за надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-липні. Зокрема: 1 млрд 874 млн грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, – на надання цих послуг НСЗУ законтрактувала 241 медзаклад.

Також 532 млн грн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги, 104,5 млн грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19. На сьогодні контракти з НСЗУ за цим пакетом мають 930 медзакладів, в яких працює майже 1700 мобільних бригад.

Окрім цього, 49 млн грн отримали медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації – виплати від НСЗУ отримали 144 таких лікарні.

В НСЗУ також поінформували, що частина закладів не отримала оплату за пакетом “Стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою у період з 1 по 30 квітня 2020 року”, оскільки МОЗ не надало офіційний лист з підтвердженою кількістю пацієнтів, які пройшли лікування у цих закладах.

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Через це ж, за твердженням НСЗУ, 7 закладів взагалі не можуть укласти договір із НСЗУ, серед них, зокрема, і Київська лікарня швидкої допомоги.

За даними НСЗУ, загалом за квітень-липень до медзакладів було госпіталізовано 31 209 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, з них 5 454 пацієнтів отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

Частка пацієнтів серед госпіталізованих з діагнозом COVID-19, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, становить 16-19%. У світі, зазвичай, інтенсивної терапії потребують близько 25% госпіталізованих пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 серпня в Україні лабораторно підтверджено 87 872 випадки захворювання на COVID-19, протягом останньої доби - 1 732.

У світі станом на середину дня 14 серпня зафіксовано 21 100 485 випадків COVID-19, померла 758 001 особа, одужало 13 948 929 людей.