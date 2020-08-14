Обов'язкову самоізоляцію після перетину кордону скасували для кількох категорій осіб

Згідно з рішенням уряду розширено категорію осіб, для яких не обов’язкова самоізоляція при прибутті в Україну з країн із значним поширенням COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зокрема, до переліку внесено осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, проведений не більш як за 48 годин до перетину кордону, а також особи, котрі здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

У ДПСУ нагадали, що виняток щодо самоізоляції при перетині кордону також становлять:

особи, які не досягли 12 років;

особи, які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом і мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїздних і локомотивних бригад;

інструктори збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил;

діячі культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них.

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 формується Міністерством охорони здоров’я та переглядається кожні сім днів.

В ДПСУ нагадали, що особа, яка підлягає самоізоляції у зв’язку з перетином державного кордону, зобов’язана встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома». У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації.

Самоізоляція чипобсервація особи у зв’язку з перетином державного кордону (яка прибула з держави або є громадянином (підданим) держави із значним поширенням COVID-19) припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено після перетину державного кордону.

Крім того, діючими правилами передбачено, що уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати на лікування COVID-19. Така вимога не стосується окремих категорій іноземців, які чітко визначені постановою.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 серпня лабораторно підтверджено 87 872 випадки COVID-19, з них за добу – 1732.

У світі на ранок 14 серпня, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 21 068 344 випадків COVID-19, з них 757 440 - летальні, 13 917 952 осіб одужали. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.